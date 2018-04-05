Рынок акций РФ пытается скорректироваться вверх хотя бы по рублевому индексу

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Рынок акций РФ днем во вторник в корректируется вверх по рублевым ценам, при этом и близко не достигая компенсации обвала предыдущего дня, а долларовые цены акций и вовсе продолжают снижаться из-за резкого роста валюты США к рублю второй день подряд, отмечают трейдеры.

Акции Сбербанка SBER и ВТБ остаются в минусе на фоне санкционных рисков, отдельно отмечают эксперты.

К 14.20 мск рублевый индекс Мосбиржи рос на 1,6%, до 2123 пунктов, а долларовый индекс РТС снижался на 2,9%, до 1063 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

НЕФТЬ ВВЕРХ - БАНКИ ВНИЗ

Рынок акций РФ во вторник днем пытается расти в рублевых ценах в рамках коррекции после обвала накануне. Высокая нефть (около 69,5 доллара за баррель) дополнительно поддерживает бумаги нефтегазовой отрасли. Так, акции "Газпрома" GAZP растут на 2,5%, "Роснефти" ROSN– на 1,3%, "Лукойла" LKOH– на 5%, "Сургутнефтегаза" SNGS– на 1,3%, "Татнефти" TATN– на 3,6%.

В лидерах снижения - префы Сбербанка (-5,3%), в то время как обыкновенные акции крупнейшего в РФ банка дешевели на 2,6%, а бумаги ВТБ - на 0,8%.

США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Это решение американских властей вызвало массированные распродажи рублевых активов в понедельник, во вторник курс рубля продолжает резкое падение.

В "черный список", в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group (сейчас нулевая динамика акций), группа "ГАЗ" GAZA(-3,7%), "Базовый элемент" и "Русал" (-1,2%), Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

Сбербанк является одним из основных кредиторов "Русала", что является поводом для снижения акций банка. С июня 2016 года акции Сбербанка выросли в цене почти вдвое, и сейчас они потеряли примерно половину этого роста. Кроме того, акции Сбербанка - наиболее ликвидные на российском рынке акций, и сокращение инвесторами портфелей по всему фронту бумаг РФ наиболее затрагивает акции банка, говорят аналитики.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Риски возобновления продаж сохраняются – инвесторы находятся в тревожном ожидании новых действий США в связи с ситуацией в Сирии, рассуждает Игорь Ковалев из ГК "Инстафорекс".

"На этом фоне индекс Мосбиржи, который получает поддержку со стороны растущих цен на нефть, может растерять преимущество, если Белый дом анонсирует новые ограничения для Москвы в аналогичном ключе. РТС не сможет показать стабильное восстановление до тех пор, пока не сформируются условия для отскока вверх перепроданного рубля", - добавил он.

Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги вторника в попытках консолидации в коридоре 2080-2130 пунктов, оценивает Александр Разуваев из компании "Альпари". Если это не сработает, рублевый индекс перейдет к снижению в область ключевых поддержек 2000-2010 пунктов, добавляет он.

"К концу недели ажиотаж на российских рынках должен сойти на нет. Тем не менее, риски вложений в российские бумаги увеличились, и для иностранного инвестора привлекательность российского фондового рынка снизилась существенно. С другой стороны, от пятничных санкций пострадали акции компаний, которые в санкционном списке не значатся и при этом имеют хорошие финансовые показатели. Это шанс пополнить свой портфель бумагами, которые ранее были дороги, например – Сбербанка", - сказал Разуваев.