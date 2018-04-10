Рубль усилил снижение на решении Трампа особо сосредоточиться на Сирии

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Рубль усилил снижение и приблизился к дневным минимумам во вторник на планах президента США Дональда Трампа уделить особое внимание ситуации в Сирии, свидетельствуют данные торгов.

Трамп отменил поездку в Латинскую Америку, он останется в Соединенных Штатах, "чтобы руководить американским ответом Сирии" и следить за событиями в мире, заявила полчаса назад пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.30 мск вторника рос на 2,82 рубля, до 63,48 рубля, курс евро - на 3,70 рубля, до 78,40 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее во вторник доллар уже подскакивал до 63,95 рубля – максимума с декабря 2016 года, евро – до 78,77 рубля, максимума с апреля 2016 года. Таким образом, на новостях из США доллар и евро приблизились к дневным максимумам на валютном рынке РФ, от которых рубль пытался оттолкнуться в течение большей части торгов вторника.

Ранее Вашингтон обвинил власти Сирии в химатаке в Думе и не исключил военного ответа. Власти в Дамаске эти обвинения опровергли. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.