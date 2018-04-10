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Биржи США растут на ослаблении геополитических рисков после выступления главы КНР


Рынки / Индексы

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в ходе торгов вторника, так как опасения эскалации торгового конфликта США и Китая ослабли на заявлениях председателя КНР Си Цзиньпина об открытости страны в сфере торговли, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.30 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 1,55%, до 24349,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,28%, до 7039,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,3%, до 2648,12 пункта.

Выступая во вторник на открытии ежегодного Азиатского экономического форума на китайском острове Хайнань, Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для расширения доступа на китайский рынок иностранного капитала. Инвесторы восприняли такой шаг как попытку Китая урегулировать торговый спор с США.

Ранее в апреле США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. А затем президент США Дональд Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая объемом импорта на 100 миллиардов долларов. В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров из США.

Кроме того, заявления Си Цзиньпина о расширении доступа на китайские рынки поддержали бумаги американских автопроизводителей, так как Китай является одним из ключевых рынков сбыта для автопрома США. Так, акции Ford F Motor в Нью-Йорке дорожают на 2,18%, General Motors - на 1,81%, Fiat Chrysler - на 2,61%.

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