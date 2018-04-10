Рубль пережил "черный вторник" на продолжившемся бегстве из российских активов

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль вечером торговался в существенном минусе к доллару и к евро, продолжая отыгрывать резкий выход инвесторов из рублевых активов в валюту (сворачивание carry trade). Высокие геополитические риски помогли доллару и евро обновить многомесячные максимумы против рубля, несмотря на выход стоимости нефти на ключевую отметку 70 долларов за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.24 мск повышался на 2,35 рубля - до 63,01 рубля, курс евро - на 3,04 рубля, до 77,74 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль на новых минимумах

Курс рубля к доллару и к евро во вторник после утренних робких краткосрочных попыток скорректироваться вверх быстро развернулся вниз и продемонстрировал еще больший провал, чем накануне.

Инвесторы продолжили покупать валюту за рубли в рамках сворачивания carry trade. Рублевые цены большинства российских акций сегодня росли, однако заказы на покупку валюты от проданных накануне рублевых активов, видимо, еще остались. Это и поддержало отложенный спрос на валюту, который с утра был особенно активным, что помогло основным резервным валютам обновить многомесячные максимумы.

Затем большую часть дня российская валюта пыталась оттолкнуться вверх от достигнутого дна. Словесные интервенции высокопоставленных лиц в какой-то мере помогали этому.

В частности, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что инструментарий Банка России позволит ограничить влияние новых санкций на инфляцию и не допустить финансовой нестабильности.

Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что, несмотря на некоторый выход иностранных инвесторов с российского фондового рынка, сейчас наблюдается высокая цена на нефть, поэтому серьезных новых колебаний курса рубля ожидать не стоит.

Однако напряженная геополитическая обстановка тянула курсы валют вверх. Так, доллар и евро получили импульс к росту на фоне новостей о том, что президент США Дональд Трамп отменил поездку в Латинскую Америку, он останется в Соединенных Штатах, "чтобы руководить американским ответом Сирии" и следить за событиями в мире.

Впрочем, дорогая нефть (более 70 долларов за баррель) все же удержала рубль вечером от обновления локальных минимумов. В итоге доллар и евро вечером росли на 4% каждый. За два дня доллар и евро дорожали к рублю уже примерно на 10% каждый.

Рублевая цена нефти выходила сегодня почти на уровень 4,5 тысячи рублей за баррель, чего не отмечалось уже несколько лет. Объем торгов второй день подряд составляет почти 10 миллиардов долларов по сделкам с расчетами "завтра".

Прогнозы и рекомендации

Волна давления на рубль усилилась на опасениях по поводу расширения санкций против российского бизнеса, кроме того, появилась информация о готовящихся санкциях против госдолга РФ и российских госбанков, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Однако рынок, вероятно, успокоила информация о том, что готовящиеся санкции коснутся лишь нового госдолга, добавил он.