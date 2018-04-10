Рынки Мосбиржи второй день торгуются на высоких объемах

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Игроки во вторник продемонстрировали высокую активность: рынок второй день торгуется на высоких объемах, следует из данных Московской биржи.

Объем торгов акциями составил 126 миллиардов рублей, что почти в три раза выше среднедневных объемов торгов с начала года (43,6 миллиарда рублей). На рынке облигаций – объем вторичных торгов 53,6 миллиарда рублей (среднедневной с начала года - 50,6 миллиарда рублей).

Повышенная активность также наблюдалась на валютном рынке – 2,079 триллиона рублей (среднедневной с начала года 1,4 триллиона рублей), на срочном рынке – 657,6 миллиарда рублей (среднедневной с начала года 342,5 миллиарда рублей), также следует из данных Московской биржи.

В понедельник рынок акций РФ показал рекордный объем с начала года: торги акциями на Московской бирже почти в 4 раза превысили среднедневной объем за период с начала 2018 года и составили 154 миллиарда рублей.

"Во вторник российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее. Этому способствовал, как внешний фон, так и действия рыночных игроков. Так, поддержку нашим активам оказал существенный рост рынка энергоносителей, где нефть марки Brent смогла подняться выше 70 долларов за баррель и подъем на европейских и американских площадках. Однако важным фактором стало и закрытие спекулятивных коротких позиций в наших акциях. В результате большинство бумаг смогло скомпенсировать часть падения понедельника", - прокомментировал Богдан Зварич из "Фридом Финанс".

Алексей Коренев из "Финама" заметил, что сегодняшний день вполне ожидаемо стал днем коррекции. "Причем весьма полноценной и вполне обоснованной. После вчерашних распродаж на панических настроениях к инвесторам стал понемногу возвращаться здравый взгляд на происходящее и осмысление масштабов произошедшего", - сказал он.