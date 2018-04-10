FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рынки Мосбиржи второй день торгуются на высоких объемах


Облигации / Рынки / Валюта / Акции

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Игроки во вторник продемонстрировали высокую активность: рынок второй день торгуется на высоких объемах, следует из данных Московской биржи.

Объем торгов акциями составил 126 миллиардов рублей, что почти в три раза выше среднедневных объемов торгов с начала года (43,6 миллиарда рублей). На рынке облигаций – объем вторичных торгов 53,6 миллиарда рублей (среднедневной с начала года - 50,6 миллиарда рублей).

Повышенная активность также наблюдалась на валютном рынке – 2,079 триллиона рублей (среднедневной с начала года 1,4 триллиона рублей), на срочном рынке – 657,6 миллиарда рублей (среднедневной с начала года 342,5 миллиарда рублей), также следует из данных Московской биржи.

В понедельник рынок акций РФ показал рекордный объем с начала года: торги акциями на Московской бирже почти в 4 раза превысили среднедневной объем за период с начала 2018 года и составили 154 миллиарда рублей.

"Во вторник российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных днем ранее. Этому способствовал, как внешний фон, так и действия рыночных игроков. Так, поддержку нашим активам оказал существенный рост рынка энергоносителей, где нефть марки Brent смогла подняться выше 70 долларов за баррель и подъем на европейских и американских площадках. Однако важным фактором стало и закрытие спекулятивных коротких позиций в наших акциях. В результате большинство бумаг смогло скомпенсировать часть падения понедельника", - прокомментировал Богдан Зварич из "Фридом Финанс".

Алексей Коренев из "Финама" заметил, что сегодняшний день вполне ожидаемо стал днем коррекции. "Причем весьма полноценной и вполне обоснованной. После вчерашних распродаж на панических настроениях к инвесторам стал понемногу возвращаться здравый взгляд на происходящее и осмысление масштабов произошедшего", - сказал он.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ