ОБЗОР – Рынок акций РФ отыграл часть потерь по индексу Мосбиржи на возобновлении покупок

МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций во вторник отыграл часть потерь по индексу Мосбиржи на возобновлении покупок игроками и на позитивном внешнем фоне, при этом продолжающееся падение рубля надавило на индекс РТС.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 3,96% - до 2173,76 пункта, индекс РТС понизился на 0,38%, до 1090,79 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.35 мск рос на 2,32 рубля - до 62,98 рубля, курс евро - на 3,23 рубля - до 77,82 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent растет на 3,15% - до 70,81 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – бумаги "Мечела" MTLR(обыкновенные акции подскочили на 8,3%, префы – на 3,35%), акции "Лукойла" LKOH(7,4%), Polymetal (7,65%), "Северстали" CHMF(7,54%), бумаги "Татнефти" TATN(обыкновенные акции выросли на 7,44%, префы – на 2,92%), а также акции "Норникеля" (6,98%), бумаги "Сургутнефтегаза" SNGS(обыкновенные акции выросли на 3,32%, префы – на 6,66%), акции НЛМК (5,96%), "Новатэка" NVTK(5,15%) и акции "Газпрома" GAZP(5,03%).

Стоит также отметить, что часть потерь смогли отыграть и акции "Русала", которые по итогам торгов вторника смогли подняться на 1,06%.

"История крайне неприятная для активов Олега Дерипаски: "Русал" будет вынужден искать новые рынки сбыта и выкручиваться с долгами, что неизбежно скажется на его операционных и финансовых показателях. Пострадают и те компании, которые с ним тесно сотрудничают, в частности, кредиторы. Но, по здравому размышлению, у нас в стране нет еще столь уязвимых болевых точек, по которым США могли бы так же неприятно ударить. Титан, никель они точно трогать не посмеют, будучи полностью зависимыми от наших поставок. Объемы экспорта стали в США относительно невелики и НЛМК "со товарищи" уже эти риски учли и пережили", - комментирует итоги торгов Алексей Коренев из "Финама".

В лидерах падения - акции "Мегафона" MFON(-4,57%), "М.Видео" (-2,65%), префы "Башнефти" BANE(-2,64%), продолжили снижаться ГДР En+ (по итогам торгов опустились на 1,84%). Также снизились акции ФСК ЕЭС FEES(-1,52%), ПИКа (-1,37%), "Алросы" ALRS(-1,02%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Уже в рамках ближайших сессии индекс Мосбиржи может попытаться протестировать сопротивление, которым теперь выступает уровень 2200 пунктов, считает Богдан Зварич из "Фридом Финанс". В случае если "быкам" не удастся закрепиться выше этой отметки, можно ожидать углубления коррекции и ухода рынка в район 2000 пунктов, отмечает он.

Иван Марчена из ГК Forex Club прогнозирует, что ближайшие торги индекс Мосбиржи ведет в диапазоне 2070-2270 пунктов, а РТС – в коридоре 1075-1105 пунктов.

"Дневной график торгов по индексу Мосбиржи показывает, что долгосрочный восходящий канал сломлен. Уровни поддержки особенного значения на эмоциональном рынке не имеют – индекс может задержаться в пределах 2050-2085 пунктов, если внешний фон не будет ухудшаться. Однако учитывая, что правительству уже даны указания проработать зеркальные меры в ответ на санкции, о которых давно известно и на которые слишком давно не обращали внимания, продажи в российской секции продолжатся", - комментирует Анна Бодрова из "Альпари".