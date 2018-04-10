Биржи Европы закрылись ростом на 1% после комментариев председателя КНР по пошлинам

МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника ростом в среднем на 1%, рынок позитивно воспринял слова председателя КНР Си Цзиньпина о пошлинах, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 поднялся на 1%, до 7266,75 пункта, французский CAC 40 - на 0,84%, до 5307,56 пункта, немецкий DAX - на 1,11%, до 12397,32 пункта.

Выступая на открытии ежегодного Азиатского экономического форума в Боао во вторник на китайском острове Хайнань, Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для открытия китайских рынков для иностранных предприятий.

Позднее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что благодарен Си Цзиньпину за снижение пошлин на автомобили и другие шаги в торговой сфере.

На фоне удорожания сырья - нефти и меди - поднялись в стоимости и акции компаний сектора. Так, бумаги Anglo American выросли в цене на 5,07%, BHP Billiton - на 3,54%, Rio Tinto - на 3,1%, Glencore - на 2,17%. Акции нефтяной BP подорожали на 2,36%, Total - на 1,01%.