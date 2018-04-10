Абоненты Tele2 не видят разницы в тарифах в национальном роуминге - оператор

МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Абоненты Tele2 при поездках в регионы РФ, где нет сети оператора, не видят существенной разницы в тарифах компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Tele2.

Во вторник ФАС признала Tele2 нарушителем в деле о национальном роуминге, ей придется по предписанию устранить необоснованную разницу в тарифах. Размер штрафа для Tele2 будет известен по итогам завершения административного производства.

"Являясь федеральным оператором, Tele2 оказывает услуги связи не на всей территории страны. В тех регионах, где компания не представлена, Tele2 работает на других сетях, при этом остается самым доступным по цене оператором. Даже там, где сети Tele2 нет, абонент не видит разницы в стоимости мобильной связи по сравнению с ее ценой в регионах присутствия компании. Сейчас мы ждем мотивировочную часть этого решения, чтобы разобраться в претензиях к абонентским тарифам", - сказал представитель компании.

В августе прошлого года ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки" из-за высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге. Tele2 с 15 февраля снизил тарифы для своих абонентов при нахождении на территории Крыма и Севастополя. В ФАС назвали новые тарифы оператора обоснованными. При этом при поездках в другие регионы, где у Tele2 также нет собственной сети, компания не объявляла о снижении цен.