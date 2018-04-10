Биткоин слабо дорожает на нейтральном новостном фоне

МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Основная криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник вечером незначительно дорожает, оставаясь ниже отметки в 7 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.11 мск биткоин дорожал на 1,62% - до 6,849 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 1,27%, до 6,827 тысячи долларов, на OKEx - на 1,27%, до 6,83 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также в плюсе: Ethereum рос в цене на 3,05%, до 410,4 доллара, Ripple дорожал на 1,14%, до 0,49 доллара, Bitcoin Cash - на 2,73%, до 652,42 доллара, Litecoin - на 0,16%, до 114,72 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 264,45 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.

"Многие игроки поняли, что как инвестиционный продукт биткоин слишком рискован, а с точки зрения платежей нет разницы, оплачивать покупки биткоином или обычной валютой", - комментирует РИА Новости директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" SYNG Андрей Коптелов. Эксперт считает, что в ближайшие дни курс биткоина будет вести себя разнонаправленно, но вполне вероятны резкие скачки курса.

"Буря на российских фондовых и валютном рынках переключила внимание многих инвесторов с рынка криптовалют, на котором сейчас наблюдается затишье", - добавляет аналитик.