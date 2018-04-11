ЦБ Китая не собирается реагировать на торговый конфликт с США обесцениванием юаня

ПЕКИН, 11 апр - ПРАЙМ. Китай не собирается реагировать на торговый конфликт с Китаем обесцениванием своей национальной валюты, заявил глава Народного банка Китая (ЦБ) И Ган.

"Сокращение сбережений США усложнило проблему сокращения торгового дефицита. Дефицит торгового баланса Китая в торговле услугами с США стремительно увеличивается. В выработке своей монетарной политики мы ориентируемся на макроэкономическое положение внутри страны, обслуживаем реальный сектор экономики. Что касается китайско-американского торгового конфликта, то Китай не собирается реагировать на него девальвацией юаня", - заявил И Ган, выступая на Азиатском экономическом форуме в Боао, который в эти дни проходит на китайском острове Хайнань.

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. При этом в пятницу Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.

В августе 2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% - с 6,20 до 6,40), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. После этого произошли еще три волны ослабления китайской валюты: зимой 2015/2016 года (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67), третья началась в октябре 2016 года. После первой волны эксперты утверждали, что китайский ЦБ намеренно девальвирует юань для стимулирования экспорта. Власти Китая опровергали эти заявления.

В настоящее время китайская валюта значительно укрепилась по отношению к американскому доллару. В среду Центральный банк Китая установил средней обменный курс юаня к доллару на отметке 6,2911, укрепив его на 160 пунктов по сравнению с предыдущим днем.