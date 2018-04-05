Индексная компания FTSE Russell удалит бумаги En+ и "Русала" из своих индексов с 13 апреля

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Индексный провайдер FTSE Russell исключит ценные бумаги "En+" и "Русала" из своих индексов с 13 апреля, говорится в сообщении индексной компании.

Решение принято в связи с включением указанных компаний в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

В частности, ценные бумаги "Русала" будут исключены из индексов FTSE All-World Index, FTSE Developed Index, FTSE Global Large Cap Index, а бумаги En+ из индексов Russell Global Index и Russell Developed Index.

США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.