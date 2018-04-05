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Нью-Йоркская Comex ввела ограничения на поставку алюминия компании "Русал"


Commodities / Рынки

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Нью-Йоркская товарная биржа Comex отменила одобрение на регистрацию и поставку некоторых брендов алюминия, добываемых компанией "Русал", из-за санкций США, говорится в сообщении биржи.

"Незамедлительно Comex отменяет … регистрацию по поставкам и поставки для определенных брендов алюминия в рамках фьючерсных контрактов", - сообщила Comex.

Среди перечисленных дочерних алюминиевых предприятий "Русала" упомянуты Богословский, Кандалакшский, Надвоицкий алюминиевые заводы, а также заводы в Братске, Иркутске, Красноярске и ряде других городов.

Таким образом, поставки по сортам брендов этих заводов отменены биржей. Отмечается, что пересмотр регистрации был произведен из-за введения санкций по отношению к "Русалу" министерством финансов США.

США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

Во вторник Лондонская биржа металлов (LME) сообщила, что с 17 апреля вводит временное ограничение на торговлю металлами "Русала" в связи с санкциями США.

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