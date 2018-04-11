Биржа металлов Лондона временно ограничит торговлю металлом "Русала"

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Лондонская биржа металлов (LME) с 17 апреля вводит временное ограничение на торговлю металлами "Русала" в связи с санкциями США, говорится в сообщении биржи.

Согласно решению специального комитета, с 17 апреля LME вводит временное ограничение на торговлю металлами "Русала" в связи с санкциями США. Ограничение будет действовать до тех пор, пока компании, владеющие металлами "Русала", не предоставят LME доказательства того, что не нарушают установленные американской стороной санкции.

"С момента вступления в силу (данного уведомления - ред.) складская компания сможет получать металлы "Русала"... только после получения подтверждения от LME в том, что вышеупомянутые условия (относительно санкций - ред.) выполнены", - говорится в сообщении.