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Биржа металлов Лондона временно ограничит торговлю металлом "Русала"


Commodities / Рынки

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Лондонская биржа металлов (LME) с 17 апреля вводит временное ограничение на торговлю металлами "Русала" в связи с санкциями США, говорится в сообщении биржи.

Согласно решению специального комитета, с 17 апреля LME вводит временное ограничение на торговлю металлами "Русала" в связи с санкциями США. Ограничение будет действовать до тех пор, пока компании, владеющие металлами "Русала", не предоставят LME доказательства того, что не нарушают установленные американской стороной санкции.

"С момента вступления в силу (данного уведомления - ред.) складская компания сможет получать металлы "Русала"... только после получения подтверждения от LME в том, что вышеупомянутые условия (относительно санкций - ред.) выполнены", - говорится в сообщении.

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