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Казахстанская РД КМГ планирует делистинг с LSE с 10 мая


Рынки / Акции

АЛМА-АТА, 11 апр - ПРАЙМ. Добывающая "дочка" казахстанской национальной компании "Казмунайгаз" - компания "Разведка добыча "Казмунайгаз" (РД КМГ) планирует, что торговля ее глобальными депозитарными расписками (ГДР, GDR) на Лондонской фондовой бирже (LSE) прекратится с 10 мая текущего года, говорится в сообщении компании.

В распространенном в среду пресс-релизе компания подтвердила свое намерение направить в этот день в управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а также на Лондонскую фондовую биржу заявления об исключении расписок из биржевого списка и об отмене торгов ими на бирже.

"Согласно п. 5.2.8 листинговых правил Великобритании, компания должна уведомить об исключении из биржевого списка Лондонской фондовой биржи не менее чем за 20 рабочих дней, что, таким образом, должно вступить в силу в 8.00 (по Лондонскому времени) 10 мая 2018 года", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в среду РД КМГ направит заявление об исключении простых акций и ГДР из биржевого списка Казахстанской фондовой биржи (KASE).

РД КМГ по итогам 2017 года входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем добычи компании с учетом долей в компаниях ТОО "СП "Казгермунай", CCEL (АО "Каражанбасмунай") и "ПетроКазахстан Инк" в 2017 году составил 11,9 миллиона тонн (240 тысяч баррелей в сутки).

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