Рубль усилил падение после заявления Трампа, доллар уже по 65 руб

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Рубль усилил падение после заявления президента США Дональда Трампа, доллар уже тестирует уровень 65 рублей, евро достигал 80,5 рубля.

Трамп комментируя возможность того, что Россия будет сбивать американские ракеты в Сирии, написал в Twitter, что Вашингтон использует новые и "умные" вооружения.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.10 мск повышался на 1,78 рубля — до 64,8 рубля, курс евро — на 2,25 рубля и равнялся 80,1 рубля.

На заявлении Трампа доллар подскакивал до 65,06 рубля — максимума с ноября 2016 года, евро — до 80,5 рубля — максимума с марта 2016 года.