FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Биржи АТР закрылись разнонаправленно на неопределенности вокруг спора США и КНР в торговле


Рынки / Индексы

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды разнонаправленной динамикой, так как инвесторы оценивают перспективы торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,56%, до 3208,08 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,53%, до 1850,97 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,55%, до 30897,71 пункта, корейский KOSPI - снизился на 0,27%, до 2444,22 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,48%, до 5828,7 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,49%, до 21687,1 пункта.

С одной стороны инвесторы по-прежнему следят за новостями относительно торгового конфликта Китая и США. Выступая на азиатском экономическом форуме во вторник председатель КНР Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для открытия китайских рынков для иностранных предприятий.

Однако по мнению аналитиков, на рынках еще какое-то время может сохраняться волатильность. Главный инвестиционный стратег Bank of Singapore Джеймс Чо (James Cheo) сообщил в комментарии агентству MarketWatch, что рынки будут менять динамику как минимум до конца мая - до принятия окончательного решения о введении пошлин США на китайские товары.

Выступая во вторник на открытии ежегодного Азиатского экономического форума на китайском острове Хайнань, Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для открытия китайских рынков для иностранных предприятий. Инвесторы восприняли такой шаг как попытку Китая урегулировать торговый спор с США. Ранее в апреле США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины для 1,3 тысячи китайских товаров - как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

С другой стороны, позитивным фактором стали заявления главы Народного банка Китая И Ган. В среду он объявил о ряде конкретных мер, которые власти страны примут до конца года в рамках расширения доступа иностранного капитала в финансовый сектор экономики. В частности речь шла об отмене ограничения верхнего предела доли иностранного капитала в учреждении коммерческих банков, а также о разрешении иностранным банкам одновременно учреждать филиалы и дочерние банки в Китае.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ