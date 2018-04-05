Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно на фоне ослабления рубля

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно по основным индексам на фоне ослабления рубля.

Индекс Мосбиржи к 16.53 мск рос на 0,91% - до 2193,63 пункта, индекс РТС падал на 1,87%, до 1070,35 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" прибавлял 1,53 рубля - до 54,1 рубля, курс евро - 2,04 рубля - до 79,89 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent дорожал на 1,06% - до 71,79 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

РТС под давлением геополитики

Индекс Мосбиржи умеренно прибавляет на фоне роста большинства бумаг нефтегазового сектора. Хотя индекс Мосбиржи и РТС имеют общую базу расчета, РТС рассчитывается в долларах, и с учетом роста последнего к рублю индекс демонстрирует негативную динамику.

Сегодня на рубль продолжает давить ухудшение геополитического фона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения России и США сейчас даже хуже, чем во времена "холодной войны", и предложил остановить гонку вооружений.

Ранее Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, РФ стоит подготовиться, потому что ракеты будут "хорошие, новые и умные".

"Поле таких заявлений инвестиционные настроения резко ухудшились, причем не только в России. Практически все биржевые индексы в Европе резко спикировали вниз на 1%, а фьючерсы на основные американские индексы упали на 0,8%. Котировки нефти взлетели до нового максимума с 2015 года, но, несмотря на это, российская валюта ускорила снижение из-за масштабных распродаж на рынке долга РФ", - комментирует Василий Олейник из "Финама".

Лидеры роста и снижения

Среди лидеров роста - акции Polymetal (3,29%), "Роснефти" ROSN(2,54%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" SNGS(2,53%), акции "Лукойла" LKOH(2,41%), "Фосагро" PHOR(2,21%), "Акрона" AKRN(2,16%), префы "Транснефти" (2,14%) и акции "Норникеля" (1,84%).

Акции "Роснефти" пытаются удержаться выше важной поддержки 314 рублей, отмечает Елена Кожухова из "Велес Брокер". Если котировкам удастся устоять выше, и в особенности преодолеть сопротивление 325 рублей, темпы роста могут ускориться, считает аналитик.

Среди лидеров падения - акции НМТП (-4,34%), ГДР En+ (-3,95%), акции "Мосэнерго" MSNG(-3,79%), "Аптечной сети 36 и 6" (-3,18%), ТГК-1 (-3,08%), АФК "Система" AFKS(-2,61%) и акции "Газпром GAZP нефти" (-2,38%).

Акции "Русала" на Московской бирже снижаются на 3,77% на фоне сообщения во вторник LME, что с 17 апреля вводит временное ограничение на торговлю металлами "Русала" в связи с санкциями США. Ограничение будет действовать до тех пор, пока компании, владеющие металлами "Русала", не предоставят LME доказательства того, что не нарушают установленных американской стороной мер.

В среду газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила о том, что власти РФ обсуждают проект создания в России двух территорий со специальным режимом и признаками офшора – на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский - для помощи попавшим под санкции бизнесменам. По данным издания, один из чиновников сообщил, что такой проект обсуждался давно, но с ужесточением санкций США о нем вспомнили.

США в конце прошлой недели ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под ударом, в частности, оказались компании, подконтрольные Олегу Дерипаске.

"С точки зрения больших корпораций, там их безопасность не увеличивается, потому что их зарубежные активы от этого более защищенными не становятся и запрет на операции в долларах никак на это не влияет. Тема внутренних оффрошов и в Калининграде и на Дальнем Востоке обсуждается, скорее, с точки зрения цифровой экономики, те же самые криптовалюты и какие-то блокчейн-технологии – для этого и началось обсуждение. А вот олигархам эти оффшоры, в общем, не помогают никак", - прокомментировал президент-председатель правления инвестиционного холдинга "Финам" Владислав Кочетков.

Прогнозы и рекомендации

Индекс Мосбиржи показал хороший технический отскок за последние два дня, но еще одна атака на уровень 2050 явно впереди, считает Олейник из "Финама". Если и эта поддержка будет пробита, то откроется дорога вниз, вплоть до отметки 1850 пунктов, полагает он.

Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA ожидает до конца дня начала снижения индекса Московской биржи, который сейчас восстанавливается после обвала в понедельник лишь благодаря ралли в нефтяных контрактах.