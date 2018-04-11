Биржи США снижаются на фоне геополитической напряженности

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются, так как участники рынка опасаются дальнейшего усиления геополитической напряженности на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа в отношении Сирии и России, следует из данных торгов.

По состоянию на 18.38 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,61%, до 24260,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,04%, до 7091,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,29%, до 2649,12 пункта.

В понедельник президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Он заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия, не исключив военных мер. Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды. В среду американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.

"Это крайне неопределенное время для инвесторов", - сказал газете The Wall Street Journal аналитик Thomas Miller Investment Аби Оладимеджи (Abi Oladimeji). Он отметил, что торговый конфликт между США и КНР и геополитическая напряженность, связанная с Сирией и Россией, усугубляются довольно слабыми экономическими показателями.

Так, министерство труда США в среду сообщило, что потребительские цены в США в марте продемонстрировали снижение впервые за 10 месяцев, опустившись на 0,1% в месячном выражении при прогнозах сохранения на уровне февраля. В годовом выражении инфляция ускорилась до 2,4%, как и ожидалось.

Позднее в среду Федеральная резервная система (ФРС) США обнародует протокол состоявшегося в конце марта заседания, по итогам которого регулятор повысил процентную ставку до 1,5-1,75% годовых. Участников рынка прежде всего интересуют комментарии членов Федрезерва относительно инфляции в стране, а также указания на количество повышений процентной ставки в текущем году.