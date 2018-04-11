Цена золота подскочила до локальных максимумов на геополитической напряженности

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Цена на золото обновила максимум почти за два месяца, - инвесторы снова отдают предпочтение безопасным активам на фоне обострения напряженности вокруг Сирии, следует из данных торгов.

По состоянию на 19.02 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 19,5 доллара, или на 1,45% - до 1365,1 доллара за тройскую унцию, что является максимальным уровнем с 16 февраля. Стоимость майского фьючерса на серебро поднималась на 1,26% - до 16,8 доллара за унцию.

В понедельник президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Он заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия, не исключив военных мер. Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды. В среду американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.

"Золото выигрывает от безрисковых настроений, - участники рынка пытаются хеджировать портфели на случай, если события будут развиваться по худшему сценарию", - сказала агентству Рейтер аналитик Capital Economics Симона Гамбарини (Simona Gambarini).

Позднее в среду рынки ждут публикации протокола последнего, мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Участников рынка интересуют подсказки относительно того, насколько активно регулятор планирует повышать процентную ставку в текущем году.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое обычно приводит к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.