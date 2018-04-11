Новости из США поддержали рубль

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль вечером торговался в легком плюсе к доллару и к евро, пытаясь корректироваться после роста основных резервных валют примерно на 12% за неполных три дня. Поводом для коррекции стали заявления глав Пентагона и Минфина США.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.57 мск снижался на 0,24 рубля - до 62,79 рубля, курс евро - на 0,14 рубля, до 77,71 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль на американских горках

Курс рубля к доллару и к евро в среду продемонстрировал широкие колебания. Так, большую часть торгов участники рынка отыгрывали обострение ситуации в Сирии. Дневной максимум был достигнут на заявлениях в твиттере президента США Дональда Трампа о том, что России, если она будет сбивать американские ракеты в Сирии, придется иметь дело с новыми и "умными" вооружениями.

Доллар подскочил до 65,06 рубля – максимума с ноября 2016 года, евро - до 80,5 рубля – максимума с марта 2016 года.

Однако вечером появились две новости также из США, сыгравшие на укрепление рубля.

Министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы "предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента".

Глава Минфина США Стивен Мнучин согласен с рекомендацией ведомства, согласно которой Вашингтону не следует вводить санкции против суверенного долга России.

В итоге доллар и евро вечером слегка снижались. Рублевая цена нефти немного отошла вниз от многолетнего максимума в районе 4,5 тысячи рублей.

Прогнозы и рекомендации

В случае затишья на геополитическом фронте текущий курс доллара и евро мог бы быть использован экспортерами для продажи валютной выручки, а другими участниками рынка - для фиксации прибыли и необходимости проведения рублевых расчетов, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Более того, текущая ситуация уже по-видимому внесет коррективы в денежно-кредитную политику ЦБ, что, как минимум, поддержит рублевые ставки, возвращая интерес зарубежных инвесторов. Однако психологическая составляющая по-прежнему превалирует на рынке, поэтому дальнейшее движение котировок полностью подвластно событиям на геополитической арене", - добавил он.

В целом же, пока нет причин пересматривать базовый, наиболее вероятный сценарий по паре доллар/рубль к концу 2018 года вблизи отметки 57,7, говорит Тимур Нигматуллин из компании "Открытие брокер".

"Текущие негативные факторы, на наш взгляд, носят краткосрочный характер и, вероятно, будут забыты рынком уже через пару месяцев", - добавил он.