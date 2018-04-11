Иена дорожает к доллару на росте геополитической напряженности

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Курс доллара к иене опускается в среду вечером после новостей о том, что саудовские ПВО перехватили ракету, выпущенную по столице королевства, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.42 мск курс доллара к иене снижался до 106,85 иены за доллар со 107,2 иены на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,2378 доллара за евро с 1,2355 доллара на предыдущих торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,14% - до 89,46 пункта.

Обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке способствует удорожанию японской валюты. Ранее в среду арабский спутниковый телеканал Al-Arabiya сообщил, что силы ПВО Саудовской Аравии в среду перехватили ракету, выпущенную по столице королевства Эр-Рияду. По сообщению телеканала, ПВО Саудовской Аравии в среду утром также сбили хуситский беспилотник над аэропортом Абха. Рост геополитической напряженности повышает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится иена.

Поддерживает беспокойство на рынках и заявление президента США Дональда Трампа по Сирии. В понедельник Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Он заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия, не исключив военных мер. В среду американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.

При этом доллар дешевеет к основным мировым валютам после статистики по инфляции в США в марте - в годовом выражении потребительские цены в стране выросли на 2,4%, что соответствует прогнозу. Вместе с этим в месячном выражении была зафиксирована дефляция в 0,1%, тогда как эксперты не ожидали изменения цен по сравнению с февралем.

Позднее рынок ожидает публикацию протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и данных по состоянию бюджета страны в марте. По прогнозу аналитиков, дефицит бюджета США за месяц составил 191 миллиард долларов против дефицита февраля в 215 миллиардов.