ОБЗОР – Рынок акций РФ вырос по индексу Мосбиржи вместе с бумагами нефтегазового сектора

МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи вместе с бумагами нефтегазового сектора, при этом индекс РТС остался под давлением на фоне снижавшегося к закрытию торгов на рынке акций рубля к доллару.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,85% - до 2192,15 пункта, индекс РТС снизился на 0,67%, до 1083,53 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" после пребывания выше отметки в 63 рубля к закрытию торгов на рынке акций Московской биржи перешел к снижению. Поводом для коррекции стали заявления глав Пентагона и Минфина США, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.06 мск снижался на 54 копейки - до 62,48 рубля, курс евро - на 64 копейки - до 77,21 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent рос на 1,45% - до 72,07 доллара за баррель на данных по запасам от Минэнерго США, свидетельствуют данные торгов.

"Не так страшен Трамп, как его Твиттер. И сегодня инвесторы всего мира смогли в очередной раз в этом убедиться. После непонятно зачем озвученной угрозы в адрес русских о возможности применения в Сирии неких сверхмощных и сверхточных ракет, рынки, начавшие понемногу восстанавливаться после потрясений последних дней (впрочем, самих американцев "трясло" не сильно – они по большей части росли), резко скатились вниз. В среднем до процента и более. Потом, конечно, пришли в себя и начали опять осторожно подрастать, но как-то уже без былого энтузиазма", - комментирует Алексей Коренев из "Финама".

"Картинку сегодняшних торгов на российских биржах твит Трампа серьёзно подпортил: довольно уверенный рост прервался в районе 14 часов мск резким обвалом, после которого индексы уже не лезли в гору с упорством молодого альпиниста, а в большей степени пытались закрепиться на достигнутых уровнях, лишь иногда делая осторожные попытки к росту", - добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста - акции "Роснефти" ROSN(4,85%), Polymetal (4,68%), "Лукойла" LKOH(4,36%), "Яндекса" YNDX(3,27%), "Акрона" AKRN(3,09%), "Газпрома" GAZP(2,45%), "М.Видео" (1,82%), ИСКЧ (1,77%), "Фосагро" PHOR(1,66%), а также префы "Транснефти" (1,46%) и обыкновенные акции "Татнефти" TATN(1,43%).

Среди лидеров падения - акции "Русала" (-7,37%), "Мосэнерго" MSNG(-6,27%), префы "Башнефти" BANE(-4,6%), ГДР En+ (-3,95%), обыкновенные акции "Мечела" MTLR(-3,9%), ТГК-1 (-3,85%), НМТП (-3,2%), бумаги Сбербанка SBER(обыкновенные акции упали на 3,17%, префы – на 2,73%), акции "Газпром нефти" (-2,52%) и акции "ВСМПО-Ависма" (-2,49%).

"Хуже рынка – опять бумаги Сбербанка и ВТБ. Инвесторы опасаются, что кредитные проблемы "Русала" будут отчасти переложены на плечи этих госбанков", - комментирует Иван Марчена из ГК Forex Club.

Сбербанк, помимо рисков, связанных с кредитами санкционным компаниям, при дальнейшем ослаблении рубля, среди прочего, может столкнуться с размытием процентной маржи на фоне роста ставок фондирования, отмечает Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи в среду стабилизировался около 2180 пунктов, но выше 2200 пунктов на фоне угроз осложнения в геополитике индикатор пройдет вряд ли, считает Анна Бодрова из "Альпари". Индекс РТС остается в режиме свободного падения, ближайшая остановка "медведей" тут придется на отметку 1050 пунктов, под ней располагается уровень поддержки на 1030 пунктов, добавляет она.

"Реакция рынка на подобные новости (связанные с заявлениями Трампа – ред.) всегда чрезвычайно резкая. До прояснения ситуаций рынок будет держаться в напряжении, каждая последующая горячая новость будет накалять обстановку еще больше. Если за пару дней стороны не перейдут от слов к делу, то рынки начнут успокаиваться. Это может произойти и раньше, если последуют мирные официальные заявления", - говорит Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".