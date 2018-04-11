ФРС США выразила уверенность в достижении целевой отметки по инфляции в 2% - протокол

МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Члены Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США на встрече 20-21 марта пришли к мнению, что более позитивные перспективы по экономике страны повышают вероятность того, что инфляция достигнет целевого уровня в 2%, следует из протокола заседания регулятора.

Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам мартовского заседания ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых. Регулятор также повысил прогноз по росту ВВП страны на 2018 и 2019 годы - до 2,7% и 2,4% соответственно.

"Все участники согласились с тем, что более позитивные прогнозы по экономике за текущий квартал укрепились в последние месяцы. Кроме того, все участники ожидали, что годовая инфляция увеличится в ближайшие месяцы", - говорится в тексте документа. Многие члены комитета выразили уверенность в том, что инфляция вернется к уровню в 2% в среднесрочной перспективе.

Некоторые участники отметили возможную выгоду в случае отсрочки повышения ставки до получения дополнительной информации. Почти все члены комитета согласились с тем, что по-прежнему целесообразно постепенное повышение ставки.

Среднесрочный прогноз по росту ВВП был пересмотрен в сторону увеличения, что в значительной степени отражает ожидания роста экономики страны после принятия федерального бюджета в феврале. В течение следующих нескольких лет регулятором прогнозируется дальнейшее снижение уровня безработицы, который, как ожидается, будет оставаться ниже ожиданий ближайшие два года.

В итоге члены ФРС, в том числе председатель регулятора Джером Пауэлл, приняли единогласное решение об ужесточении текущей монетарной политики. Следующее собрание Федрезерва запланировано на 1-2 мая.