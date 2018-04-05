ОБЗОР: Регионы РФ в 2017 г сравняли доходы по депозитам и расходы по обязательствам - АКРА

МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Доходы российских регионов от размещенных в банках депозитов в 2017 году практически сравнялись с выплатами по долгу, а в ряде субъектов даже превысили расходы на обслуживание обязательств, говорится в исследовании АКРА "Российские регионы стали нетто-кредиторами финансовых институтов", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Российские регионы, которые удовлетворяют определенным критериям, имеют право размещать на банковских депозитах временно свободные остатки денежных средств. В связи с этим наличие у субъекта РФ высокого уровня собственной ликвидности и эффективное управление ею позволяет региональным бюджетам получать дополнительные доходы — иными словами, извлекать ренту ликвидности.

"Доходы региональных бюджетов от управления ликвидностью в 2017 году составили 99,4 миллиарда рублей, что сопоставимо с расходами субъектов РФ на обслуживание долга: в 2017 году на выплату процентов по кредитам и купонов по облигациям они потратили 110,1 миллиарда рублей (еще 23,8 миллиарда рублей израсходовали муниципалитеты)", - пишут авторы исследования Александр Шураков и Наталья Порохова.

В 2016 году объем расходов на обслуживание долга составлял 128,4 миллиарда рублей, а доход от депозитов – 96,5 миллиарда. При этом в 2014 году обслуживание долга потребовало 107,2 миллиарда, а доход от депозитов составил лишь 47,9 миллиарда рублей.

ДЕПОЗИТЫ РЕГИОНОВ

Объем банковских депозитов региональных властей, отмечает АКРА, сравним с объемом коммерческого долга субъектов РФ: на 1 марта 2018 года депозиты регионов составили 1,122 триллиона рублей, а объем их коммерческого (облигации и банковские кредиты) долга был на уровне 1,069 триллиона, а с учетом рыночного долга муниципалитетов - 1,309 триллиона. В прошлом году объем депозитов субъектов РФ превосходил их коммерческий долг на протяжении более чем семи месяцев и доходил до 1,363 триллиона рублей.

При этом исследование показало, что регионы размещают средства на депозитах в одних банках, а занимают в другом. Так, по состоянию на 1 марта 2018 года на долю Газпромбанка, ВТБ и Россельхозбанка (РСХБ) приходится 90,2% размещенных депозитов регионов, а на долю Сбербанка SBER— 1,5%.

В то же время, около 84% кредитов регионам (включая муниципалитеты) выданы Сбербанком, а доли Газпромбанка, ВТБ и РСХБ на рынке кредитования регионов составляют 3,0%, 2,5% и 0,3% соответственно.

По итогам 2017 года дополнительный доход от управления ликвидностью получили 12 российских регионов, тогда как 12 лет назад таких субъектов было вдвое больше.

По итогам 2017 года у девяти российских регионов доходы от размещения средств на депозитах превысили расходы на обслуживание долга. В частности, у Тюменской области, Сахалинской и Ленинградской областей это обусловлено тем, что расходы на обслуживание долга у этих регионов были почти нулевыми.

В свою очередь Москве, Московской области, Республике Башкирия и ХМАО-Югре проценты по депозитам позволили компенсировать весьма существенные (в абсолютном выражении) расходы на обслуживание долга, пишут эксперты.