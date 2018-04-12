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Включение юаня в корзину валют МВФ было обоснованным решением - Лагард


Рынки / Мировая экономика

ПЕКИН, 12 апр /ПРАЙМ/. Включение юаня в корзину специальных прав заимствования (SDR) МВФ было обоснованным решением, уровень интернационализации китайской валюты будет расти, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в интервью изданию South China Morning Post.

"Уровень интернационализации китайской валюты немного снизился, но в настоящий момент он вновь начинает расти, и ожидается, что этот рост продолжится", - заявила Лагард.

Она отметила, что "решение о включении юаня в корзину специальных прав заимствования МВФ было обоснованным".

По ее словам, факт признания юаня МФВ поспособствовал тому, что центробанки и другие финансовые операторы стали рассматривать юань "как одну из валют международного значения".

Исполнительный совет МВФ в ноябре 2015 года принял решение с 1 октября 2016 года включить юань в корзину SDR, в которую уже входят доллар, евро, фунт стерлингов и иена. Решение фонда совпало с ожиданиями международных аналитиков и экспертов, которые давно говорили о необходимости признания роли Китая в глобальной торговле. Народный банк Китая приветствовал решение МВФ, назвав его признание результатом экономического развития и политики реформ и открытости Китая.

SDR являются международным резервным активом, созданным МВФ в 1969 году в дополнение к официальным резервам своих стран-членов.

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