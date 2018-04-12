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Биткоин продолжает дорожать в рамках консолидации


Рынки / Валюта

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Самая популярная криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг утром продолжает умеренно дорожать, при этом не превышая отметки в 7 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.17 мск биткоин дорожал на 2%, до 6,98 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 1,77%, до 6,96 тысячи долларов, на GDAX - на 2,08%, до 6,96 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также в плюсе: Ethereum рос в цене на 4,83%, до 435,57 доллара, Ripple дорожал на 9,91%, до 0,54 доллара, Bitcoin Cash - на 4,5%, до 681,06 доллара, Litecoin - на 2,93%, до 117,19 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 278,6 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42,5% всего рынка криптовалют.

Как отмечают эксперты, в отсутствие новостей, которые могли бы существенно повлиять на стоимость биткоина, цена криптовалюты продолжает консолидироваться.

"Биткоин продолжает консолидироваться. Вчера торги закрылись на отметке 6,94 тысячи долларов, прибавив около 1,5%. В тоже время многие альткоины существенно выросли - Etherium почти на 5%, Ripple на 10%, Cardano на 21%, а EOS - на 42%. В целом, такое единое движение может говорить о намечающемся развороте рынка", - прокомментировал РИА Новости директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.

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