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Рубль колеблется на открытии торгов и после старта в минусе перешел к росту


Рынки / Валюта

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Курс рубля подвержен сильной волатильности и после снижения на открытии торгов перешел к росту на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.

На открытии торгов рубль подешевел к доллару на 46 копеек - до 63,05 рубля, к евро - на 42 копейки, до 77,88 рубля.

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Однако к 10.07 мск курс доллара расчетами "завтра", напротив, снижался на 7 копеек - до 62,52 рубля, курс евро - на 17 копеек - до 77,3 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,26% - до 72,25 доллара за баррель.

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