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События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 апреля


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МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 12 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01  GBPВеликобритания - Баланс цен на жилье от RICS (мар)0,00%0% (факт)
3:30  JPYЯпония - Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды  
4:30  AUDАвстралия - Жилищные кредиты (м/м) (фев)-1,00% -0,2% (факт)
4:30  AUDАвстралия - Объём инвестиций в недвижимость (м/м) (фев)1,10%
9:30  GBPВеликобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента
9:45  EURФранция - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар)1,00%0,8% (факт)
9:45  EURФранция - Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (мар)1,10%1,1% (факт)
12:00  EURЕврозона - Объём промышленного производства (г/г) (фев)3,80%
12:00  EURЕврозона - Объём промышленного производства (м/м) (фев)0,001
14:20  USDСША - Ежемесячный отчет ОПЕК  
14:30  EURЕврозона - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике  
15:15  EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
15:30  USDСША - Индекс цен на экспорт (м/м) (мар)0,20%0,20%
15:30  USDСША - Индекс цен на импорт (м/м) (мар)0,40%0,20%
15:30  USDСША - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 242 тыс231 тыс
15:30  CADКанада - Индекс цен на новое жилье (м/м) (фев)0,00%0,10%
19:00  EURВыступление президента Бундесбанка Вайдманна  
22:00  GBPГермания - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
16:00  RUBМеждународные резервы Центрального банка (USD)
  RUBДетский Мир: операционные результаты за 1к18
  RUBДанные о прибыли IBM за 1К18 $2 209 млн.
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