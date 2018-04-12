События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 апреля

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 12 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания - Баланс цен на жилье от RICS (мар)
|0,00%
|0% (факт)
|3:30
|JPY
|Япония - Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|4:30
|AUD
|Австралия - Жилищные кредиты (м/м) (фев)
|-1,00%
|-0,2% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия - Объём инвестиций в недвижимость (м/м) (фев)
|1,10%
|9:30
|GBP
|Великобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента
|9:45
|EUR
|Франция - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар)
|1,00%
|0,8% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция - Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (мар)
|1,10%
|1,1% (факт)
|12:00
|EUR
|Еврозона - Объём промышленного производства (г/г) (фев)
|3,80%
|12:00
|EUR
|Еврозона - Объём промышленного производства (м/м) (фев)
|0,001
|14:20
|USD
|США - Ежемесячный отчет ОПЕК
|14:30
|EUR
|Еврозона - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
|15:15
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
|15:30
|USD
|США - Индекс цен на экспорт (м/м) (мар)
|0,20%
|0,20%
|15:30
|USD
|США - Индекс цен на импорт (м/м) (мар)
|0,40%
|0,20%
|15:30
|USD
|США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|242 тыс
|231 тыс
|15:30
|CAD
|Канада - Индекс цен на новое жилье (м/м) (фев)
|0,00%
|0,10%
|19:00
|EUR
|Выступление президента Бундесбанка Вайдманна
|22:00
|GBP
|Германия - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|16:00
|RUB
|Международные резервы Центрального банка (USD)
|RUB
|Детский Мир: операционные результаты за 1к18
|RUB
|Данные о прибыли IBM за 1К18 $2 209 млн.