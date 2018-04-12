События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 апреля

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 12 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 2:01 GBP Великобритания - Баланс цен на жилье от RICS (мар) 0,00% 0% (факт) 3:30 JPY Япония - Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды 4:30 AUD Австралия - Жилищные кредиты (м/м) (фев) -1,00% -0,2% (факт) 4:30 AUD Австралия - Объём инвестиций в недвижимость (м/м) (фев) 1,10% 9:30 GBP Великобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента 9:45 EUR Франция - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар) 1,00% 0,8% (факт) 9:45 EUR Франция - Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (мар) 1,10% 1,1% (факт) 12:00 EUR Еврозона - Объём промышленного производства (г/г) (фев) 3,80% 12:00 EUR Еврозона - Объём промышленного производства (м/м) (фев) 0,001 14:20 USD США - Ежемесячный отчет ОПЕК 14:30 EUR Еврозона - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике 15:15 EUR Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере 15:30 USD США - Индекс цен на экспорт (м/м) (мар) 0,20% 0,20% 15:30 USD США - Индекс цен на импорт (м/м) (мар) 0,40% 0,20% 15:30 USD США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 242 тыс 231 тыс 15:30 CAD Канада - Индекс цен на новое жилье (м/м) (фев) 0,00% 0,10% 19:00 EUR Выступление президента Бундесбанка Вайдманна 22:00 GBP Германия - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана

Российские события