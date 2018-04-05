Бумаги компаний РФ в Лондоне вышли в плюс, Сбербанк растет на 7%

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг впервые на текущей неделе торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой зоне", отыгрывая падение после введения в минувшую пятницу санкций США в отношении ряда российских компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.26 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN росла в цене на 3,12%, до 5,09 доллара, "Лукойла" LKOH - на 2,68%, до 64,69 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,55%, до 127,45 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP дорожали на 2,66%, до 4,59 доллара, "Газпром нефти" - на 2,87%, достигая отметки в 23,3 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ росла на 3,3%, до 1,85 доллара, Сбербанка SBER - на 7,25%, до 14,02 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 5,19%, до 19,25 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 2,69%, до 15,76доллара, "Северстали" CHMF - на 3,08%, до 14,54 доллара, НЛМК - на 3,05% - до 24,12 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT дорожали на 2,03%, до 17,86 доллара, "Ленты" - на 3,57%, до 5,08 доллара. Цена расписок АФК "Система" AFKS росла на 4,29%, до 3,33 доллара.