Вьетнам ужесточит регулирование криптовалютного рынка

МОСКВА, 12 апр ПРАЙМ. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук в среду подписал директиву об ужесточении регулирования криптовалютного рынка, сообщило агентство Франс-Пресс.

Согласно документу, правительство Вьетнама требует усилить управление деятельностью, связанной с криптовалютами.

"Торговля криптовалютами и инвестирование в них становятся все более сложными и пугающими и могут повлиять на стабильность рынка", - приводит агентство цитаты из директивы правительства.

Отмечается, что это регулирование происходит на фоне расследования деятельности местной компании Modern Tech Jsc, которую обвиняют в скамминге (мошенничестве через знакомство с жертвами в интернете - ред.) на сумму в 660 миллионов долларов за покупку криптовалют iFan и Pincoin.

Согласно директиве, власти предупредили финансовые институты о будущих проверках.

Торговля криптовалютами является незаконной во Вьетнаме, где виртуальные валюты не признаны Центробанком легальным платежным средством. Однако в стране не существует законов, которые бы напрямую запрещали владение криптовалютными активами.