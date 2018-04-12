Биржи АТР закрылись в минусе на обострении ситуации вокруг Сирии

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги снижением на фоне нарастающей геополитической напряженности, вызванной угрозами США нанести военный удар по Сирии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,87%, до 3180,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,58%, до 1840,27 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,21%, до 30831,28 пункта, корейский KOSPI - на 0,06%, до 2442,71 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,23%, до 5815,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,12%, до 21660,28 пункта.

В среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут "хорошие, новые и "умные". Со своей стороны министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы "предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента".

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.

"Твитта с угрозами оказалось достаточно, чтобы напугать инвесторов, усугубляя неприятие риска на рынках", - сказал Дэвид де Гарис (David de Garis) из банка NAB телеканалу CNBC.

Кроме того, азиатские трейдеры обратили внимание на опубликованный в среду протокол последнего заседания ФРС США. Все члены комитета по открытым рынкам регулятора прогнозируют дальнейшее улучшение состояния американской экономики, при этом многие из участников встречи выразили уверенность в том, что инфляция вернется к уровню в 2% в среднесрочной перспективе.