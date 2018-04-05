Индексы РФ растут на улучшении настроений инвесторов и укреплении рубля

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на ослаблении опасений инвесторов за ситуацию вокруг Сирии после некоторого смягчения риторики США, а также на фоне значительного укрепления рубля к основным валютам.

Индекс Мосбиржи к 15.57 мск в плюсе на 0,99% - до 2213,81 пункта, индекс РТС - на 4,21%, до 1129,1 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 0,76 рубля - до 61,83 рубля, курс евро - на 1,26 рубля - до 76,2 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent дешевел на 0,65% - до 71,59 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры продолжают следить за развитием событий вокруг ситуации в Сирии. В понедельник президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Он заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия. При этом американский лидер не исключил и военных мер. В среду Трамп пригрозил России запустить в Сирию новые и "умные" американские ракеты.

Однако в четверг президент США слегка снизил накал страстей по этому вопросу, заявив, что он не говорил о сроке удара по Сирии и добавив, что это может произойти "совсем не скоро".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

На фоне укрепления национальной валюты сегодня активно растет банковский сектор: акции ВТБ поднимаются на 1,35%, префы Сбербанка SBER– на 4,19%, его обыкновенные акции – на 4,65%.

Среди лидеров роста - акции "Уралкалия" (6,89%), акции "Русала" (4,22%), бумаги "Мечела" MTLR(префы поднимаются на 2,86%, обыкновенные акции – на 6,08%), акции "Норникеля" (4%), "Алросы" ALRS(3,89%), а также акции "ВСМПО-Ависма" (3,56%), бумаги "Башнефти" BANE(префы поднимаются на 3,51%, обыкновенные акции – на 1,72%), акции "Мосэнерго" MSNG(3,33%) и "Магнита" MGNT(3,29%).

Среди лидеров падения - акции "Мегафона" MFON(-3,35%), Polymetal (-2,23%), НЛМК (-1,67%), "Лукойла" LKOH(-1,66%), "Северстали" CHMF(-0,54%), "Газпрома" GAZP(-0,52%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Несмотря на позитивные настроения на российском фондовом рынке, инвесторам сейчас надо быть начеку каждый день, так как риски геополитики никуда не ушли, и военный конфликт в Сирии может случиться в любой день. Слишком много грозных заявлений сделал за последнее время Дональд Трамп, поэтому неисполнение всех обещаний может сильно ударить по его репутации. Вряд ли все так быстро получится спустить на тормозах и забыть", - комментирует Василий Олейник из "Финама".

Индекс Мосбиржи показал хороший технический отскок за последние два дня, но теперь цена подошла к уровню сопротивления на отметке 2205 пунктов, откуда могут вновь начаться распродажи, полагает аналитик.

Индекс Мосбиржи проведет сегодняшние торги в рамках 2150-2210 пунктов, считает Александр Разуваев из "Альпари".

Во второй половине дня настроения на российских площадках вполне могут остаться позитивными, считает Елена Кожухова из "Велес Брокер". "Инвесторам, однако, стоит следить за геополитическими изменениями. На данный момент участники настроились на покупки, но любые негативные факторы могут вернуть "медведей" на рынок", - добавляет она.