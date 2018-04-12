Нефть дешевеет после публикации апрельского доклада ОПЕК

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются, оставаясь в районе трехлетних максимумов - инвесторы в четверг оценивают данные ежемесячного доклада ОПЕК и продолжают отыгрывать данные Минэнерго США о росте запасов в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.20 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,35%, до 71,81 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,4% - до 66,47 доллара за баррель.

В среду цены нефти Brent и WTI подскочили до максимумов с декабря 2014 года - до 73 и 67 долларов за баррель соответственно. Рост был вызван сообщениями президента США Дональда Трампа, который в среду написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.

Теперь участники нефтяного рынка оценивают обнародованные в четверг данные апрельского доклада ОПЕК. Организация сообщила, что в марте выполнила соглашение о сокращении нефтедобычи примерно на 161%. При этом ОПЕК повысила прогноз-2018 по росту спроса на нефть в мире на 0,03 миллиона баррелей в сутки, до 1,63 миллиона баррелей в сутки. Вместе с тем, ОПЕК также повысила прогноз по добыче нефти в США в 2018 году на 40 тысяч баррелей в сутки, до 10,4 миллиона баррелей в день. В марте ОПЕК прогнозировала, что среднесуточная добыча нефти в США в 2018 году составит 10,36 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.

Беспокойство трейдеров относительно уровня добычи в США также поддерживается неожиданными данными Минэнерго страны. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 апреля, увеличились на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 428,6 миллиона баррелей, при этом аналитики ждали снижения запасов на 0,14%, или на 600 тысяч баррелей - до 424,7 миллиона баррелей. Добыча в США за отчетный период выросла на 65 тысяч баррелей в сутки, или на 0,6%, до 10,525 миллиона баррелей в сутки.