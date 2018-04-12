Рубль продолжает коррекцию вверх: доллар уже ниже 62 руб, евро - по 76 руб

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Рубль днем ощутимо рос к доллару и евро второй день подряд, корректируя обвал начала недели.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.51 мск снижался на 0,83 рубля - до 61,76 рубля, курс евро - на 1,46 рубля, до 76 рублей, следует из данных Московской биржи.

2-й день коррекции вверх

Российская валюта в четверг днем продолжила повышаться против основных резервных валют на фоне снижения геополитических рисков. В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии: это может произойти "либо очень скоро, либо совсем не скоро".

Кроме того, инвесторы продолжили отыгрывать заявление главы Минфина США Стивена Мнучина о том, что Вашингтону не следует вводить санкции против суверенного долга России.

При этом коррекция рынка нефти вниз после неудавшегося закрепления на уровне 73 доллара за баррель сорта Brent не помешала рублю восстанавливать позиции к основным резервным валютам. Раскорреляция сохранилась, хотя активы и развернулись в противоположные стороны, отмечают эксперты.

В итоге доллар и евро днем снижались к рублю на 1,4-1,9%. Рублевая цена "черного золота" при этом снизилась к уровню 4,4 тысячи рублей за баррель.

Таким образом, рубль сегодня восстановил половину потерь. Так, с момента закрытия пятницы доллар на этой неделе максимально прибавлял 7 рублей - до 65 рублей, а евро - 9 рублей - до 80,5 рубля.

Прогнозы

Характер российских торгов остается крайне рваным и эмоциональным, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"К примеру, вчерашние комментарии Мнучина способствовали резкому улучшению настроений, даже несмотря на окончание цитаты американского государственного деятеля: "Я не буду комментировать, что мы будем и чего не будем делать в дальнейшем; не надо интерпретировать мои слова определенным образом". Тем более, что основным источником неопределенности остается то, будет ли осуществлен ракетный удар США по Сирии и, если да, то в какой форме и какой ответ с российской стороны последует", - добавил он.

Недооцененность рубля предполагает его возврат к предыдущим значениям уже в течение апреля, рассуждает Александр Григоренко из ИК Global Capital.