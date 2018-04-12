Биржи США открылись ростом на 1% на снижении геополитической напряженности

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг поднялись уже на 1%, инвесторы с оптимизмом ожидают начала сезона корпоративной отчетности, вместе с этим ослабевают опасения по поводу ситуации вокруг Сирии, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.44 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 1,19%, до 24476,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,12%, до 7148,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,9%, до 2666,03 пункта.

"Мы наблюдаем некоторый ранний оптимизм перед корпоративной отчетностью... Это будет первый квартал, который целиком пришелся на новые налоговые расчеты", - рассказал агентству Рейтер управляющий директор New Vines Capital LLC Андре Бахос (Andre Bakhos). Эксперт также отметил, что переживания на рынках относительно отношений между Россией и США, а также по поводу возможной торговой войны, ослабевают.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии: это может произойти "либо очень скоро, либо совсем не скоро". В понедельник президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Он заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия. При этом американский лидер не исключил и военных мер.

В четверг свою отчетность уже обнародовала одна из крупнейших инвестиционных компаний США Blackrock. Чистая прибыль компании выросла на 27%, до 1,092 миллиарда долларов, а разводненная прибыль на акцию составила 6,7 против ожиданий в 6,39 доллара за бумагу. Акции Blackrock на торгах дорожают на 2,4%. Также американский авиаперевозчик Delta Air Lines отчитался о рекордной выручке за первый квартал - около 10 миллиардов долларов. При этом давление на чистую прибыль оказали более высокие расходы на топливо - их годовой рост составил 25%.

В ходе торгов бумаги компании дорожают на 2,9%. В пятницу обнародуют свои финансовые показатели Citigroup, JP Morgan и Wells Fargo, а на следующей неделе - Bank of America и Goldman Sachs.