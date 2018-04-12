Цена золота снижается на фоне ослабления геополитического напряжения вокруг Сирии

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Золото продолжает дешеветь в четверг вечером на фоне снижения геополитической напряженности вокруг ситуации в Сирии, следует из данных торгов.

По состоянию на 18.05 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 17,8 доллара, или на 1,31% - до 1342,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 1,6% - до 16,5 доллара за унцию.

В четверг президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что он никогда не говорил, когда произойдет атака в Сирии: "может быть, очень скоро или совсем не скоро". В понедельник Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Он заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия. При этом американский лидер не исключил и военных мер.

Оказывает давление на стоимость золота и опубликованный в среду протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным документа, участники встречи сошлись во мнении, что состояние американской экономики будет улучшаться и дальше, а инфляция вернется к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе. Теперь инвесторы ожидают более быстрых темпов повышения ставки.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое обычно приводит к удорожанию американской валюты. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.