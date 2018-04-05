Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне значительным отскоком вверх

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой зоне", продемонстрировав прирост от 1,5% до 10% после предшествовавшего значительного падения, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 4,07%, до 5,14 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,49%, до 63,94 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,83%, до 127,8 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 4,05% - до 4,66 доллара, "Газпром нефти" - на 5,52%, до 23,9 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 8,79%, до 16,7 доллара, НЛМК - на 2,09%, до 23,9 доллара, "Северстали" CHMF - на 3,33%, до 14,57 доллара.

Бумаги ВТБ поднялись в стоимости на 4,64%, до отметки в 1,87 доллара, Сбербанка SBER - на 8,34%, до 14,16 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 3,83%, до 19 долларов.

Расписки "Магнита" MGNT подорожали на 6,91%, до 18,7 доллара, "Ленты" - на 10,2%, до 5,4 доллара. Бумаги АФК "Система" AFKS поднялись в цене на 4,82%, до 3,35 доллара.