Биржи Европы закрылись ростом на ослаблении геополитических рисков

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Основные биржевые индексы Европы завершили торги четверга ростом на фоне ослабления геополитического напряжения, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 поднялся на 0,02%, до 7258,34 пункта, французский CAC 40 на 0,59%, до 5309,22 пункта, немецкий DAX - на 0,98%, до 12415,01 пункта.

Беспокойство на рынках, связанное с ситуацией вокруг Сирии, ослабевает после слов президента США Дональда Трампа. В четверг Трамп написал в своем Twitter, что он никогда не говорил, когда произойдет атака в Сирии: "может быть, очень скоро или совсем не скоро".

В понедельник Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Он заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия. При этом американский лидер не исключил и военных мер. В среду американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.

Инвесторы также обратили внимание на протокол мартовского заседания ЕЦБ, опубликованный ранее в четверг. В документе отмечается, в частности, обеспокоенность по поводу укрепления евро и отсутствия ясности в том, как торговый протекционизм будет влиять на инфляцию в регионе. Участники встречи отметили также неопределенность на мировых финансовых и валютных рынках и связанные с этим опасности.

Внутренняя статистика региона несколько сдержала рост индексов. Так, объем промышленного производства в еврозоне в феврале снизился на 0,8% в месячном выражении и вырос на 2,9% в годовом. Эксперты ожидали, что в месячном выражении показатель, напротив, поднимется на 0,1% к январю, а к прошлому году - на 3,8%. В ЕС промышленное производство в феврале в месячном выражении сократилось на 0,7%, а в годовом - выросло на 3,1%.