Рубль вечером растет к доллару и евро, продолжая коррекцию

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль вечером торговался в плюсе к доллару и к евро, корректируясь после обвала начала недели. Поводом для коррекции стало снижение геополитической напряженности. Курс доллара расчетами "завтра" к 20.26 мск снижался на 0,53 рубля - до 62,06 рубля, курс евро - на 0,94 рубля, до 76,52 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль восстанавливает позиции

Курс рубля к доллару и к евро в четверг повышался второй день подряд, отыгрывая провал первых дней текущей недели.

Снижение геополитических рисков помогло российской валюте начать восстановление, которое в середине дня достигло половины провала первых дней недели. Так, с момента закрытия прошлой пятницы доллар на этой неделе максимально прибавлял 7 рублей - до 65 рублей, а евро - 9 рублей - до 80,5 рубля.

Поводом для коррекции стали новости из США. В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии: это может произойти "либо очень скоро, либо совсем не скоро".

Кроме того, инвесторы продолжили отыгрывать заявление главы Минфина США Стивена Мнучина о том, что Вашингтону не следует вводить санкции против суверенного долга России.

При этом коррекция рынка нефти вниз после неудавшегося закрепления на уровне 73 доллара за баррель сорта Brent не помешала рублю восстанавливать позиции к основным резервным валютам. Раскорреляция сохранилась, хотя активы и развернулись в противоположные стороны, отмечают эксперты.

В итоге доллар и евро вечером снижались на 0,8-1,2%. Рублевая цена нефти отошла немного вниз от многолетнего максимума в районе 4,5 тысячи рублей.

Прогнозы и рекомендации

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 60,8-62,8 рубля, евро – в коридоре 74,9-77,3 рубля с тенденцией к коррекции вверх, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

Долларовые медведи предпринимают попытку пробоя поддержки, расположенной на уровне 62 рубля, и если им это удастся, наиболее вероятным сценарием станет продолжение снижения доллара, считает Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс".

При этом ближайшими поддержками для него выступят уровни 61 и 59 рублей, добавил он.

Впрочем, ситуация на рынке по-прежнему полностью зависит от событий на геополитической арене, и любая негативная новость может быстро вернуть отечественную валюту в лидеры падения среди валют развивающихся рынков, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Тем не менее, масштаб геополитической напряженности одновременно оказывает влияние и на внешние рынки, поддерживая в частности котировки нефти и способствуя негативным для доллара продажам на фондовом рынке США, что таким образом косвенно ограничивает новые потери рубля", - добавил он.