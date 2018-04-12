Доллар укрепляется на фоне ослабления геополитической напряженности в Сирии

МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в четверг вечером растет, на рынках постепенно ослабевает обеспокоенность вокруг ситуации в Сирии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.53 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,19% - до 89,74 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,2335 доллара за евро с 1,2367 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене увеличивался до 107,18 иены за доллар со 106,79 иены на предыдущем закрытии.

"В последние несколько дней некоторые опасения рынка — торговые войны, Facebook, запуски ракет — все эти вещи несколько отступили на второй план", — прокомментировал агентству Рейтер управляющий директор по институциональным продажам фонда Robert W. Baird Майкл Антонелли (Michael Antonelli). Эксперт пояснил, что инвесторы переключились на ожидание сезона квартальных отчетностей.

Напряженность на мировых рынках ослабевает после нового заявления президента США Дональда Трампа по Сирии. Ранее в четверг Трамп написал в своем Twitter, что он никогда не говорил, когда произойдет атака в Сирии: "может быть, очень скоро или совсем не скоро".

В понедельник Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Он заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия и не исключил военных мер. В среду американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.

Ранее на рынки оказывали давление переживания по поводу возможной глобальной торговой войны между США и КНР. Трамп пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в эту страну на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры.