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"Еврохим" ожидает EBITDA за I полугодие на уровне показателя годом ранее


Рынки

Добавлены высказывания гендиректора компании (четвертый-пятый абзацы).

МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Одна из ведущих мировых агрохимических компаний "Еврохим" ожидает, что ее EBITDA по итогам первого полугодия 2018 года останется на уровне показателя прошлого года, сообщил журналистам генеральный директор компании Дмитрий Стрежнев.

Показатель EBITDA компании в первом полугодии 2017 года составил 590 миллионов долларов.

"EBITDA... в первом полугодии будет на подобном уровне. Первый квартал не показательный в этом году, потому что на месяц позже наступила (весна - ред.) Сезон сдвинулся на месяц", - сказал Стрежнев в кулуарах конференции компании "Сбербанк SBER КИБ" "Металлургия и горнодобывающая промышленность. Производство удобрений".

По словам гендиректора, "Еврохим" по итогам первого квартала рассчитывает сохранить соотношение чистого долга к EBITDA на уровне меньше 3. "У нас по результатам первого квартала долг к EBITDA будет меньше 3. Мы планируем удержаться или чуть-чуть превысить этот показатель. В целом мы хотим меньше 3 и удержаться в этом показателе, несмотря на очень большую нагрузку. Заканчиваем три проекта с большими деньгами", - сказал он.

"У нас целевой комфортный долг к EBITDA должен быть 1,5-2. Мы надеемся закончить инвестиционный цикл. У нас пик инвестиций пришелся как раз на 2017-2018 годы. Дальше будет легче, мы намерены слегка снизить долговую нагрузку. Но при этом мы будем продолжать инвестировать. Приоритет обсуждаем. Нам однозначно надо доделать те планы, которые мы приняли. Мы думаем, новая стратегия будет сформулирована в ближайшие два-три года", - добавил Стрежнев.

Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Компания AIM Capital Андрея Мельниченко владеет 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнской компании группы), остальные 10% принадлежат Стрежневу.

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