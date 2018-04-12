Путин поручил разработать меры для исключения необоснованной блокировки банковских счетов

МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 1 сентября разработать меры для исключения необоснованной блокировки банковских счетов кредитными организациями, следует из опубликованных на сайте Кремля поручений.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на исключение необоснованной блокировки кредитными организациями банковских счетов юридических и физических лиц", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин поручил внести в законодательство поправки, конкретизирующие порядок и основания принятия решений о блокировке банками счетов физических и юридических лиц.

Изменения должны быть внесены до 1 сентября. Ответственными назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.