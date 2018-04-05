ОБЗОР – Рынок акций РФ вырос на внешнем позитивном фоне и укреплении рубля

МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций вырос в четверг по основным индексам на внешнем позитивном фоне и укреплении рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию подорожал на 0,82%, до 2210,05 пункта, индекс РТС - на 3,84%, до 1125,09 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.01 снижался на 64 копейки, до 61,95 рубля, курс евро - на 1,08 рубля, до 76,38 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent снижался при этом на 0,32%, до 71,83 доллара за баррель, на данных о запасах нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

"Российский рынок сегодня продемонстрировал все признаки, по крайней мере, локального восстановления. Что важно – укрепившийся рубль дал возможность подрасти и индексу РТС, тем более что часть политических рисков вновь отступила. Президент Трамп в который раз подтвердил свою приверженность к блефу, нацеленному, скорей, на своих избирателей", - комментирует Алексей Коренев из "Финама".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Детского мира" выросли на 1,63% на фоне выхода отчетности компании за первый квартал 2018 года. Так, этот крупнейший российский ритейлер детских товаров в первом квартале 2018 года увеличил консолидированную выручку на 14% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 24 миллиардов рублей.

Акции "Газпрома" GAZP днем не отреагировали на рекомендацию правления компании о дивидендах и умеренно снижались. К закрытию торгов бумаги компании все же перешли в "зеленую зону" и поднялись на 0,5%.

Как ранее в четверг сообщала компания, правление "Газпрома" предлагает совету директоров компании выплатить дивиденды по итогам 2017 года в размере 8,04 рубля на акцию. Таким образом, размер дивидендных выплат предлагается сохранить на уровне 2016 года.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

На фоне укрепления национальной валюты сегодня вырос банковский сектор: акции ВТБ поднялись на 0,91%, префы Сбербанка SBER– на 2,36%, его обыкновенные акции – на 2,02%.

Среди лидеров роста также – акции ДВМП (10,99%), бумаги "Мечела" MTLR(префы выросли на 7,17%, обыкновенные акции – на 3,61%), акции "Уралкалия" (5,83%), "Норникеля" (4,94%), бумаги "Башнефти" BANE(префы выросли на 4,4%, обыкновенные акции – на 1,81%), акции "Русала" (4,12%), а также акции "Магнита" MGNT(3,84%), ОГК-2 (3,48%), "М.Видео" (3,45%) и акции "ВСМПО-Ависмы" (3,44%).

Среди лидеров падения - акции "Яндекса" YNDX(-3,5%), "Мегафона" MFON(-2,28%), "Лукойла" LKOH(-2,24%), Polymetal (-2,06%), НЛМК (-1,87%), ТМК (-1,26%), "Новатэка" NVTK(-0,59%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Иван Марчена из ГК Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи ведет в диапазоне 2160-2260 пунктов, а РТС – в коридоре 1080-1170 пунктов.

Российский рынок акций в четверг успешно отскочил выше, но пока все это восстановление напоминает робкие попытки зацепиться за уровни, считает Анна Бодрова из "Альпари". "Индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов, но будем честны: внешний фон для России, ее активов и валюты не изменился, просто драйвер отыграли и учли в котировках. Наступает время консолидации, чтобы подготовиться к вероятным новым качкам", - комментирует она.

Рублевый индикатор может закрепиться в пределах 2160-2220 пунктов, волатильность пока останется высокой, прогнозирует аналитик. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 2150 пунктов, сопротивления – 2240 пунктов, подсчитала она. О возвращении к уверенному росту речи пока не идет, добавляет эксперт.