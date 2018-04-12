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Херберт Дис назначен новым главой Volkswagen


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Новым главой концерна Volkswagen назначен отвечавший за развитие бренда Херберт Дис (Herbert Diess), он сменит на этой должности Маттиаса Мюллера (Matthias Mueller), говорится в сообщении компании.

"Маттиас Мюллер покидает пост председателя правления по взаимному согласию, изменения вступают в силу немедленно. На собрании в четверг наблюдательный совет назначил Херберта Диса его преемником", - сообщил концерт в своем релизе. Мюллер занимал данную должность с осени 2015 года.

На собрании набсовет также принял решения еще о двух назначениях: глава правления Porsche Оливер Блуме (Oliver Blume) войдет в совет управляющих концерна; кроме того, главный секретарь производственного совета группы, Гуннар Килиан (Gunnar Kilian), назначен новым членом совета по управлению персоналом. Килиан сменит в этой должности Карлхайнца Блесинга (Karlheinz Blessing), который занимал этот пост с начала 2016 года.

Помимо этого, глава отдела закупок Франсиско-Хавьер Гарсия-Санс (Francisco Javier Garcia Sanz) покидает компанию по собственному желанию. Его обязанности будет исполнять Ральф Брандштеттер (Ralf Brandstatter).

Концерн Volkswagen является крупнейшим автопроизводителем в Европе, он объединяет марки Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley и Bugatti. Компания также выпускает грузовой транспорт через подразделения Volkswagen Commercial Vehicles и Scania.

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