Биткоин не смог зацепиться за $8 тыс в четверг, аналитики сомневаются в дальнейшем росте

МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг не смогла удержаться на отметке выше 8 тысяч долларов, хотя и без того подорожала прилично, свидетельствуют данные торгов; при этом некоторые аналитики сомневаются в перспективе значительного удорожания криптовалюты в ближайшем будущем.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.30 мск биткоин дорожал на 11,12% - до 7,674 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 12,2%, до 7,752 тысячи долларов, на OKEx - на 11,53%, до 7,702 тысячи долларов. Ранее в четверг в ходе торгов биткоин впервые за две недели достигал 8 тысяч долларов на бирже Bitfinex.

Дорожают и альтернативные криптовалюты: Ethereum - на 9,51%, до 461,39 доллара, Ripple - на 14,12%, до 0,57 доллара, Bitcoin Cash - на 8,56%, до 708,61 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 300,56 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 43% всего рынка криптовалют.

Аналитики связали это движение с решением стран ЕС подписать декларацию о создании Европейского партнерства в сфере блокчейна. Участники проекта намерены обмениваться опытом и знаниями в технической и нормативной сфере, готовить запуск единых для ЕС приложений с использованием технологии распределенных реестров для государственного и частного секторов. Впрочем, одного этого, с учетом общего негативного новостного фона, может не хватить для отвоевания биткоином прежних высоких позиций конца прошлого года.

"В существующем информационном поле развернуть курс биткоина на долговременный рост невозможно, слишком много инвесторов обожглось на падении курса. Поэтому на переход к восходящему тренду уйдет не один месяц", - заявил РИА Новости директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" SYNG Андрей Коптелов, уточнив, что при отсутствии новых положительных новостей, которые могли бы способствовать кратковременному удорожанию криптовалюты, в ближайшее время можно ожидать снижения цены биткоина ниже 6 тысяч долларов.

Впрочем, некоторые аналитики отмечают сам приток ликвидности, вызвавший последнее повышение, как уже положительный фактор. "Рынок однозначно испытал приток ликвидности, и при закреплении цены выше 7,5 тысячи долларов ожидаем дальнейшего роста. В случае снижения до 7,2 тысячи долларов может начаться фаза консолидации на несколько дней", - рассказал РИА Новости главный аналитик Tokenbox и портфельный управляющий The Token Fund Игорь Доганов.