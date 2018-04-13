"Новапорт" отложил планы IPO минимум до 2019 г

КРАСНОЯРСК, 13 апр - ПРАЙМ. Аэропортовый холдинг "Новапорт" отложил планы IPO минимум до 2019 года, сообщил журналистам его владелец Роман Троценко.

"Нет, пока нет. Мы отложили минимум до 2019 года", - сообщил Троценко в пятницу в кулуарах Красноярского экономического форума.

Красноярский экономический форум — одна из самых представительных в России переговорных площадок для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций. Форум проводится ежегодно с 2004 года. Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.