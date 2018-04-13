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"Новапорт" отложил планы IPO минимум до 2019 г - владелец


Рынки

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КРАСНОЯРСК, 13 апр /ПРАЙМ/. Аэропортовый холдинг "Новапорт" отложил планы IPO минимум до 2019 года, сообщил журналистам его владелец Роман Троценко.

"Нет, пока нет. Мы отложили минимум до 2019 года", - сообщил Троценко в пятницу в кулуарах Красноярского экономического форума.

"Новапорт" - один из крупнейших аэропортовых холдингов в РФ. Включает аэропорты в Новосибирске, Томске, Барнауле, Челябинске, Волгограде, Астрахани, Чите, Мурманске, Тюмени, Перми. Акционерами компании являются AEON Corporation и Meridian Capital.

Красноярский экономический форум — одна из самых представительных в России переговорных площадок для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций. Форум проводится ежегодно с 2004 года. Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.

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