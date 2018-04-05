Центр по безопасности полётов Британии ответил РФ о проверке борта "Аэрофлота" и извинился

КРАСНОЯРСК, 13 апр /ПРАЙМ/. Британский центр по безопасности полётов ответил РФ о причинах проверки самолёта "Аэрофлота" AFLT в Лондоне в конце марта и принёс извинения, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

В конце марта РИА Новости сообщали в Минтрансе РФ, что координационный центр по авиабезопасности России направит запрос в адрес коллег из Великобритании о причинах, послуживших поводом для проверки самолета авиакомпании "Аэрофлот" в Лондоне 30 марта 2018 года.

"Предоставил. И даже извинился. Это был центр по безопасности полётов под эгидой ИКАО, который работает на территории Британии", - сообщил Соколов в пятницу в кулуарах Красноярского экономического форума.