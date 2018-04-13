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Биржи АТР, кроме Китая и Гонконга, растут вслед за рынками США


Рынки / Индексы

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Китая и Гонконга, в пятницу демонстрируют положительную динамику, реагируя на подъем на американских рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск корейский KOSPI рос на 0,56% - до 2456,41 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,35%, до 5835,7 пункта. Японский Nikkei 225 прибавлял 0,5%, поднимаясь до 21768,05 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,08% - до 30807,18 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,39% - до 3167,89 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,17%, до 1837,2 пункта.

Участники торгов в Азии с оптимизмом отреагировали на то, что основные фондовые индексы США в четверг прибавили 0,8-1,2% на фоне начала сезона корпоративной отчетности в стране. Кроме того, на настроения инвесторов повлияло некоторое ослабление геополитической напряженности. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии: это может произойти "либо очень скоро, либо совсем не скоро".

По мнению рыночного стратега IG Цзиньгуя Пана (Jingyi Pan), которое приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, динамика бирж Азии в целом отражает настроения инвесторов в США.

В то же время давление на китайские индексы оказали внутренние статданные. Так, в пятницу стало известно, что торговый дефицит в Китае в марте составил 4,98 миллиарда долларов против профицита торгового баланса в 33,74 миллиарда долларов в феврале. При этом аналитики ждали положительное сальдо торгового баланса Китая на уровне 27,21 миллиарда долларов.

Экспорт Китая в марте впервые с февраля прошлого года неожиданно сократился на 2,7% против увеличения на 44,5% месяцем ранее, хотя аналитики ждали роста показателя на 10%. Импорт при этом вырос на 14,4%, оказавшись лучше ожиданий экспертов по росту также на 10%.

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