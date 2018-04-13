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Обмен криптовалюты попадет под контроль‍


Компании / Финансы / Рынки / Валюта / Банки

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. В российском правительстве видят необходимость обложить налогом на прибыль сделки с криптовалютами. Как пишет газета "Известия", обмен криптовалюты на сумму свыше 600 тысяч рублей должен подпадать под обязательный валютный контроль, считают в кабмине РФ.

Отмечается, что правительство поддержало проект закона, предложенный депутатами нижней палаты парламента, "О цифровых финансовых активах", но в отзыве комиссии кабмина на этот документ отмечается, что проект необходимо сначала доработать.

Как прокомментировал изданию президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин, в настоящей редакции законопроекта допускаются только сделки с криптовалютой: они вполне могут попадать под стандартный контроль как банков, так и Росфинмониторинга. В то же время собеседник пояснил, что этот подход будет подталкивать российских майнеров к поиску возможности обмена криптовалюты на иностранные денежные единицы за рубежом.

Сейчас в России действует обязательный контроль по отношению к банковским операциям на суммы свыше 600 тысяч рублей в рамках закона, направленного на борьбу с отмыванием доходов и финансирование терроризма.

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